Волонтеры в Балашихе передали детскую одежду в роддом микрорайона Саввино

В рамках благотворительной акции «Тепло для жизни», организованной местным отделением партии «Единая Россия» и обществом инвалидов городского округа Балашиха, в родильный дом микрорайона Саввино передали теплые вещи для новорожденных. Для малышей было передано восемь коконов и 15 вязаных комплектов, включающих шапочки и носочки.

Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов подчеркнул, что в рамках этой инициативы учреждению переданы теплые вещи, связанные членами общества инвалидов. Пряжа для изделий была закуплена партией «Единая Россия». Кроме того, роддом получил специальные коконы для младенцев.

Главный врач родильного дома Наталья Алимова поблагодарила участников акции за проявленную заботу. Она отметила, что такие инициативы символизируют заботу и внимание, которые так важны для наших пациентов. Все это будет передано в отделения после обработки.

Напомним, что Балашихинский родильный дом является одним из крупнейших в Подмосковье. С начала 2024 года здесь появилось на свет около 2,5 тысячи малышей, а за все время работы — более 18 тысяч детей.

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