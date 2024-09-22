Волонтеры в Балашихе начнут изготавливать нашлемники для участников СВО

В центре гражданских инициатив «Единые» прошел мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей для участников СВО на базе помещения фонда «Защита». В рамках встречи обсудили новые направления помощи: производство «сухого душа» и нашлемников.

Депутат Балашихи, член общественного совета «Выбирай свое» партии «Единая Россия» Александр Пашкевич и участники клуба «Активное долголетие» обсудили новые направления помощи фронту. Волонтеры начнут изготавливать «сухой душ» и нашлемники в помещении фонда «Защита». Для этого закупили «Дорнит», жидкость для пропитки, парикмахерские полотенца и хлопковую шерсть для вязания нашлемников. Собранные груз сопроводит председатель фонда, депутат городского совета Сергей Чураков.

«Участники балашихинского клуба „Активное долголетие“ включились в помощь бойцам СВО с первых дней. На постоянной основе они изготавливают окопные свечи, вяжут носки, перчатки и нашлемники, пробуют себя в плетении маскировочных сетей, а теперь и в изготовлении сухого армейского душа», — рассказала исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Сергей Чураков — основатель и председатель фонда «Защита». С 2011 года члены организации начали помогать ветеранам труда и узникам концлагерей, а с начала специальной военной операции — участникам боевых действий. Помимо этого, в микрорайоне Гагарина запущены производство окопных свечей и сбор гуманитарной помощи.

В Балашихе также работают три постоянных пункта собра: в Общественной палате в доме № 7/1 на проспекте Ленина, в местном отделении партии «Единая Россия» в доме № 7 на Парковой улице и в доме № 11 на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».