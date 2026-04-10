Волонтеры украсили окна ко Дню космонавтики в Химках

В преддверии Дня космонавтики волонтеры провели акцию «Космо-окна» в центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Мероприятие прошло в рамках первой российской Недели космоса.

Активисты с помощью специальных красок украсили окна ресурсного центра тематическими изображениями: на стеклах появились космические корабли, созвездия и виды далеких галактик. Инициативу поддержала депутат Химок Галина Болотова.

«Такие акции объединяют людей, создают праздничное настроение и помогают по-новому взглянуть на привычные пространства. Особенно важно, что в них активно участвует молодежь», — отметила Галина Болотова.

Преображенные окна стали не только украшением центра, но и точкой притяжения для жителей, создавая визуальный образ «космической весны» в округе.

«Подобные инициативы формируют творческую среду и вдохновляют жителей на участие в общественной жизни округа», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Акция «Космо-окна» стартовала 7 апреля и стала частью общей праздничной атмосферы в Химках, напоминая о достижениях отечественной космонавтики и объединяя жителей вокруг ярких и добрых инициатив.