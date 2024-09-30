Волонтеры убрали территорию Подушкинского леса в Одинцове

Субботник в рамках Всероссийского проекта «Сделаем! 2024» прошел в Одинцовском округе. Больше 50 волонтеров собрались, чтобы очистить территорию природного рекреационного комплекса Подушкинский лес.

Помимо уборки мусора, субботник имел образовательную цель — познакомить жителей с принципами раздельного сбора отходов. Волонтеры не только очищали территорию леса, но и сортировали собранный мусор, отправляя вторсырье на переработку.

Организаторам субботника помогали сотрудники муниципального предприятия «Одинцовское городское хозяйство».

Акция проходила в рамках Всероссийского проекта «Сделаем!», который уже много лет объединяет людей, заинтересованных в экологическом благополучии. Цель проекта — развивать разумное потребление и сохранять чистоту окружающей среды. «Сделаем!» объединяет неравнодушных людей, стремящихся к устойчивому развитию и системе сбора и утилизации мусора.

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