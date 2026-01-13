Волонтеры убрали снег на территории школы в Зарайске

Зарайские отделения движения «Волонтеры Подмосковья» организовали серию масштабных субботников. Главным вектором работы стала забота о самых маленьких жителях: добровольцы сосредоточили силы на социально значимых объектах, чтобы обеспечить детям безопасный и комфортный доступ к образовательным учреждениям.

Фронт работ был разделен между двумя волонтерскими объединениями. Активисты отряда «Крылья» взяли под опеку детский сад № 12 «Ягодка». Одновременно с этим во внутреннем дворе лицея № 5 трудились представители движения «От сердца к сердцу». Учащиеся лицея привели в порядок не только центральный вход, но и все подходы к зданию, обеспечив безопасный путь для своих одноклассников и педагогов. В период новогодних каникул, когда на регион обрушился мощный циклон «Фрэнсис», волонтеры стали надежной опорой для городских коммунальщиков.

В те дни активисты очистили от снега две знаковые городские локации: большую детскую площадку на улице Красноармейской, рядом с популярным арт-пространством «ЦЕХЪ», а также игровую зону у водонапорной башни.