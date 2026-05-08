Волонтеры Солнечногорска помогли жителям проголосовать за объекты благоустройства

В Солнечногорске продолжается голосование за выбор общественной территории, которую благоустроят в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». 7 мая в городском парке культуры и отдыха «Волонтеры Подмосковья» помогли жителям сделать свой выбор.

На голосование представлены два объекта: сквер «Долголетие» в поселке Андреевка и яблоневый сад рядом с домом 7а в Смирновке.

«Благоустройство общественных пространств меняет облик города, делает его комфортнее и современнее. Благодаря национальному проекту и инициативе президента, мы имеем возможность напрямую влиять на развитие наших территорий. Призываю всех жителей воспользоваться этим правом и внести свой вклад в будущее округа, проголосовав за понравившийся проект», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Принять участие в голосовании могут все жители старше 14 лет. Для этого необходимо перейти на сайт, выбрать Московскую область и отметить один из объектов. Голосование продлится до 12 июня этого года.