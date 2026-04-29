Волонтеры Солнечногорска передали около 50 горячих обедов бригадам «Россетей»

В городском округе Солнечногорск сотрудники администрации и волонтеры партии «Единая Россия» организовали акцию по доставке горячих обедов для сотрудников «Россетей». Эти бригады работают над устранением последствий неблагоприятных погодных условий.

Энергетики получили примерно 50 порций горячей еды, приготовленной местным предприятием.

«В сложных погодных условиях сотрудники „Россетей“ трудятся без перерыва, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в нашем округе. Мы искренне благодарны им за эту важную работу! Мы в свою очередь оказали небольшую, но очень нужную поддержку нашим энергетикам. Пусть горячий обед придаст сил нашим специалистам», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Из-за сильного ветра и мокрого снега сложная ситуация в муниципалитете продолжается уже третий день. По состоянию на 09:00 29 апреля без электричества остаются 16 населенных пунктов и девять СНТ. Для устранения последствий задействованы семь бригад, в составе которых 60 специалистов.

Подачу электроэнергии вернули в населенные пункты: Алабушево, Замятино, Квашнино, Новинки, Климово, Дурыкино, Терехово, Радумля, Мерзлово, Алексеевское, Шишовка, Коньково и другие.

Жители округа могут сообщать об отключениях и получать актуальную информацию по единому номеру экстренных служб 112 или на горячую линию главы округа: 8 (800) 201-67-47.