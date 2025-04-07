Волонтеры Солнечногорска доставили в приют для животных 35 килограммов корма

Фонд «Дарящие надежду» — одна из первых организаций в стране, которая комплексно решает проблемы бездомных животных. В декабре организация отметит свой 15-летний юбилей. Ее деятельность сосредоточена на борьбе с причинами появления брошенных животных, их лечении, стерилизации и поиске новых хозяев, а также на оказании поддержки другим приютам.

«Мы привезли помощь для братьев наших меньших, навестили их, поиграли, погуляли и, конечно же, подарили им нашу любовь», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

«У нас такая комплексная программа, которая направлена на борьбу с причинами появления бездомных животных. И, конечно, у нас есть свои подопечные питомцы в приюте, хоть мы не приют изначально и не собирались им быть, но так жизнь сложилась, что они у нас появились, они живут с нами, мы им помогаем, лечим, ищем дом, заботимся», — отметила директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.

Животным необходимы не только корма, но и лекарства, а также предметы обихода — новые игрушки, миски, ошейники, наполнители для лотков и подстилки.

Жители Солнечногорска могут присоединиться к помощи и принести все необходимое в молодежный центр «Возрождение» по адресу: город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13, вход с торца, четвертый этаж, кабинет № 28, по будням с 10:00 до 17:00.