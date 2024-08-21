Волонтеры семейного центра Павловского Посада отправили гумгруз в зону СВО

Фото: Центр развития и поддержки семьи «Росток»

Активисты центра «Росток» из Павловского Посада отправили гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. В нее вошли продукты и средства личной гигиены.

Вещи и продукты первой необходимости в пункты сбора принесли жители Павловского Посада. Также удалось собрать мужскую одежду для раненых солдат. Ее подготовили в рамках проекта «Добрые руки».

Акцию инициировал Центр развития и поддержки семьи «Росток». Бойцам СВО ее передали через благотворительный фонд «ZOVдобра».

«Спасибо большое всем, кто принимал участие в сборах. Отдельная благодарность волонтерам проекта „Добрые руки“ за собранную одежду для ребят в госпитале», — прокомментировала волонтер Светлана Колесова.

Кроме того, семьи волонтеров нарисовали плакат и принесли письма солдатам, чтобы поднять их боевой дух.

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