Волонтеры расчистили сугробы в Дмитрове

Мощные снегопады в Подмосковье создали сложную ситуацию на улицах. В Дмитровском округе к уборке снега присоединились местные волонтеры.

Добровольцы ежедневно работали лопатами, чтобы расчистить подъезды к домам, пешеходные дорожки и территории у социальных объектов. Они также привели в порядок зоны у памятников воинам-интернационалистам и В. И. Ленину в Дмитрове.

К акции «Снежный десант» подключились не только молодежь, но и пожилые жители. Особое внимание уделили социально-реабилитационному центру «Остров Надежды», где волонтеры вместе со студентами техникума очистили территорию от сугробов.

«В нашем дворе трудились молодые ребята. Они очень чисто убрали снег у подъездов, и мы им благодарны», — рассказала одна из жительниц Дмитрова.

Общими усилиями волонтеры и местные жители показали, что могут справиться с любыми сложностями непогоды.