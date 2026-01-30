Волонтеры расчистили снег возле поликлиники в Воскресенске

На помощь коммунальным службам Воскресенска 29 января вышли «Волонтеры Подмосковья», специалисты молодежного центра «Олимпиец» и участники «Молодой гвардии». Активисты занялись уборкой снега возле поликлиники в Новлянском микрорайоне.

Работа велась слаженно и оперативно, несмотря продолжающийся снегопад. Волонтеры уделили особое внимание очистке лестничных пролетов и пандуса для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа маломобильных граждан. Кроме того, ребята оказывали адресную помощь пожилым посетителям медицинского учреждения.

Активисты также расчистили от снега ближайшую автобусную остановку, чтобы путь к поликлинике стал более комфортным и безопасным для всех жителей микрорайона.

Благодаря общим усилиям, удалось привести в порядок территорию вокруг социально важного объекта.