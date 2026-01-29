Волонтеры расчистили пешеходные дорожки в Клину

Ранним утром на улице Карла Маркса в городе Клин активисты движения «Волонтеры Подмосковья» провели акцию по уборке снега. Сначала они очистили от снега остановку общественного транспорта «Ледовый дворец». Благодаря их усилиям, жители могут теперь без проблем пользоваться общественным транспортом, не рискуя провалиться в сугроб или грязь.

Затем волонтеры взялись за расчистку тротуара и подходов к подъездам домов № 94 и 96. Несмотря на мороз в -11 °С, они усердно работали, чтобы освободить пешеходные дорожки, ведущие к школе имени Калининой и детскому саду «Гармония», от слоя снега толщиной до 10 см.

Кроме того, волонтеры расчистили пешеходный переход, который был скрыт под снегом, обеспечив безопасное передвижение школьников и других жителей.