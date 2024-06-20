Волонтеры расчистили от ила и веток русло реки Бодни в Можайске

Представители городских служб и организаций, студенты и неравнодушные местные жители присоединились к экологической акции «Вода России» в Можайске. Они расчистили от ила и веток русло реки Бодни.

Река Бодня проходит вблизи деревни Красновидово, ее путь лежит через несколько садовых товариществ. Из-за засорения ветками, кустами, илом и опавшей листвой русло реки уменьшилось как в ширину, так и в глубину. Снизилась и скорость течения реки, а это значит, что появился риск затопления участков, которые расположены рядом с водоемом. Место для проведения экологической акции выбрали садоводы.

Участникам субботника поставили задачу очистить берега реки от зарослей. Работа долгая и кропотливая, но на помощь вышли несколько сотен человек. Кусты и молодые деревья срубали, используя бензопилы и секаторы, ветки отправляли в измельчитель.

После подготовки берегов сюда подъедет специальная техника и проведет углубление русла реки. За несколько этапов с обоих берегов реки было очищено почти 500 метров реки, в будущем акцию повторят.