Волонтеры расчистили детскую площадку в Сергиевом Посаде

Сегодня в городе Сергиев Посад Московской области волонтеры приняли активное участие в расчистке большой детской площадки, расположенной на улице Карла Либкнехта. Эта территория находится во дворе многоквартирного дома и пользуется большой популярностью среди местных детей, подростков и спортсменов, продолжающих тренировки даже в зимний период.

Добровольцы занимались расчисткой дорожек, подходов к подъездам, крылечек, а также спортивных сооружений и элементов игровой площадки. Координатор Сергиево-Посадского отделения «Волонтеры Подмосковья» Анастасия сообщила, что они ежедневно помогают с расчисткой дворов многоквартирных домов, школ, социальных объектов и памятников, особенно после сильных снегопадов. Также волонтеры оказывают поддержку пожилым людям и инвалидам, которые не могут самостоятельно обеспечить себе доступ к дому.

Благодаря усилиям волонтеров территория вокруг дома вновь стала доступной для прогулок с детьми, отдыха молодежи и обычных прогулок.

Параллельно коммунальные службы города продолжают интенсивную работу по расчистке снега. Так, сегодня тракторы и дорожники занимались очисткой конечной остановки автобусов и маршрутных такси в районе торгового центра «Капитолий», а также основных магистралей, остановочных пунктов и пешеходных зон.