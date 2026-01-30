Волонтеры расчистили детскую площадку в Лотошине от снега

Добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья» провели акцию по очистке от снега детской игровой площадки в микрорайоне поселка Лотошино. Три волонтера, вооружившись лопатами, убрали снег с игровых элементов, качелей и горок. Также они прочистили тропинки для прохода на площадку.

Лотошинский волонтер Никита Ядрихинский отметил, что добровольцы уже четвертый день активно помогают в уборке снега, иногда работая вместе с коммунальщиками, иногда отдельно. Он подчеркнул, что это прежде всего помощь коммунальным службам округа, у которых нет возможности убрать снег везде и сразу.

Волонтеры активно участвуют в расчистке социальных объектов, придомовых территорий, дворов, парковок и детских площадок.