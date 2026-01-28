Волонтеры помогли расчистить снег в Раменском

В этом году зима в Раменском особенно суровая: сугробы увеличиваются с каждым днем, а тротуары превращаются в снежные преграды. Однако жители города не сдаются и отвечают на вызовы природы сплоченностью и взаимопомощью.

Студенты Раменского колледжа, будущие правоохранители, активно участвуют в акции «Снежный десант». Вместе с персоналом школы № 35 они расчищают территорию после сильного снегопада. Работу поддерживают и кадеты, обучающиеся в этой школе.

Заместитель директора по воспитательной работе Александр Казаков отмечает: «У детей это формирует уважение к чужому труду, и они понимают труд дворников, труд работников по зданию школы, торговых центров и учреждений. Когда ты сам уже прикоснулся к этому труду и понял, что это все-таки не так легко, ты начинаешь относиться по-другому».