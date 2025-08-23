Волонтеры Раменского приняли участие в акции «Окна России»

Раменский муниципальный округ вместе со всей страной присоединился к патриотической акции, приуроченной ко Дню Государственного флага — «Окна России 2025». Самыми активными участниками стали волонтеры и активисты молодежного центра.

Ребята украсили окна здания отдела досуговой деятельности «Юность» символикой российского флага.

Акция, по словам организаторов, была направлена на создание праздничной атмосферы и демонстрацию патриотических настроений местной молодежи. Оформление окон триколором стало способом выражения национальной гордости и единения граждан.

Всероссийская акция «Окна России» традиционно проходит в преддверии государственных праздников. В этом году к патриотическому мероприятию присоединились десятки регионов страны. Участники украшают окна домов, учреждений и организаций государственными символами России.