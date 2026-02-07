Волонтеры Раменского округа помогли коммунальным службам

В поселке Электроизолятор, расположенном в Раменском округе, участники молодежной организации пришли на помощь коммунальным службам. Волонтеры занимались уборкой снега с территории двора дома № 52 и близлежащих жилых зданий.

Этот район был выбран не случайно — здесь проходит пешеходный путь к детскому саду, спортивному комплексу, школе искусств и магазинам.

«Мы видим, какой объем работ у коммунальных служб, как они стараются справиться с этой задачей. И нам очень приятно помочь, сделать доброе дело для наших жителей», — отметила руководитель отдела досуговой деятельности «Юность» Раменского молодежного центра Оксана Москвина.

Волонтеры очистили от снега дорожки и скамейки на детской площадке, а также подходы к подъездам дома.