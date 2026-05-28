Волонтеры провели занятие по рисованию в отделении ревматологии НИКИ детства

В отделении ревматологии многопрофильного стационара Научно-клинического института детства прошла благотворительная арт-встреча. Больничное пространство на время превратилось в творческую мастерскую.

Пациенты стали участниками художественного занятия, а роль наставников взяли на себя профессиональные художники.

Мастер-класс провели волонтеры — студенты и преподаватели одного из ведущих творческих вузов страны. Они привезли все необходимые материалы: краски, кисти и палитры, благодаря чему дети смогли бесплатно попробовать себя в живописи. На несколько часов маленькие пациенты отвлеклись от лечения, процедур и больничного режима.

«Ревматические заболевания у детей часто сопровождаются „невидимой“ хронической болью, которая истощает нервную систему и вызывает чувство тревоги. Арт-терапия в данном случае дает ребенку возможность выразить свои чувства, которые сложно сказать словами, и снижает уровень психологического стресса», — отметила педиатр, ревматолог НИКИ детства Зухра Арслангираева.

Все созданные работы сохранят и позже представят на итоговой выставке, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с артритом.