Волонтеры провели викторину для пациентов НИКИ детства

В стационаре Научно-исследовательского клинического института детства для юных пациентов ревматологического отделения провели интерактивное мероприятие под названием «Сундук с историями». Инициатива, подготовленная волонтерами, была направлена на то, чтобы отвлечь детей от больничных будней, снизить уровень стресса и создать более теплую атмосферу.

Программа началась с литературной игры: участники вспоминали известные сюжеты, отвечали на вопросы и обсуждали персонажей.

Живой отклик превратил викторину в командное приключение. Затем внимание переключилось на творческую часть — под руководством наставников дети мастерили «волшебные палочки», придумывая собственные образы и истории.

Финальным акцентом стала зона аквагрима: с помощью безопасных красок дети превращались в героев сказок и мультфильмов, на время забывая о лечении и больничной обстановке.

«Терапия ревматических патологий в детском возрасте требует исключительно комплексного подхода, где наравне с медикаментозным лечением огромную роль играет психоэмоциональный комфорт пациента. Регулярные культурно-досуговые мероприятия существенно снижают уровень стресса, помогают детям адаптироваться к больничному режиму и сохраняют позитивный настрой, что напрямую влияет на общую динамику восстановления», — пояснила заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Валентина Валуйчикова.

Мероприятие завершилось вручением книг от библиотеки, совместными фотографиями и словами поддержки и пожеланиями выздоровления.