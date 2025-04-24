Волонтеры провели субботник в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Волонтеры в Воскресенске очистили берег Москвы-реки в парке усадьбы Кривякино. Они отправили на сортировку пять полных мешков мусора.
В субботнике приняли участие волонтеры Подмосковья молодежного центра «Олимпиец». Экологическая акция прошла в рамках направления «Туризм» всероссийской недели субботников «Мы за чистоту».
«Очищая береговую линию от накопившегося за зиму мусора, волонтеры действовали организованно и слаженно, применяя методику раздельного сбора мусора. Это позволило не только эффективно очистить территорию, но и максимизировать переработку отходов. Усилиями волонтеров было собрано пять полных мешков ценного вторсырья, готового к новой жизни в цикле переработки, и три мешка смешанных отходов», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.
В субботнике волонтеры вновь обучились экологической грамотности и ответственности. Мероприятие провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организатором всероссийской недели субботников стали общественное движение «Экосистема» совместно с Росмолодежью и национальной платформой добровольчества «Добро.рф».
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