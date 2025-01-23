Волонтеры провели субботник у мемориала «Рубеж обороны» в Серпухове

День освобождения Московской области от фашистских захватчиков отметили в России 22 января. В честь этой важной даты «Волонтеры Подмосковья» привели в порядок территорию у мемориала.

В акции также участвовали сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, студенты Серпуховского колледжа и члены партии «Единая Россия». Вместе они убрали территорию у памятника на площади 49-й Армии, после чего состоялось возложение цветов к мемориалу.

Молодые активисты почтили память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества. «С глубоким уважением и благодарностью мы вспоминаем каждого героя. Вечная память», — сказал глава городского округа Сергей Никитенко.

Напомним, 22 января 1942 года советские войска полностью освободили территорию Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. Это событие стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны и символом мужества и стойкости нашего народа.