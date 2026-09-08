Волонтеры провели рейды против наркотиков в Ленинском округе

Активисты «Волонтеров Подмосковья» провели в Ленинском округе антинаркотический рейд и акцию по безопасности на железной дороге. Они закрасили незаконную рекламу наркотиков и раздали памятки на станции Расторгуево.

Во время рейда добровольцы закрасили надписи, ссылки и QR-коды с рекламой наркотических веществ на стенах зданий, заборах и городских конструкциях. На станции Расторгуево волонтеры напомнили пассажирам и пешеходам о необходимости переходить пути только в установленных местах, не отвлекаться на телефон, снимать наушники и капюшон при переходе и соблюдать безопасную дистанцию от края платформы. Участникам акции раздали тематические памятки.

«Профилактическая работа — одно из важных направлений деятельности наших волонтеров. Ребята регулярно выходят на улицы округа, помогают удалять противоправную информацию и проводят разъяснительную работу с жителями. Отдельное внимание уделяем безопасности на железной дороге. Важно, что ребята своим примером показывают ответственное отношение к вопросам безопасности и призывают других жителей присоединяться к профилактическим инициативам», — отметила координатор местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская.

Такая работа будет продолжена. Активисты также организуют просветительские мероприятия для детей и подростков по правилам дорожного движения и пожарной безопасности.