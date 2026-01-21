Волонтеры провели познавательный урок для школьников в Воскресенске

«Добрый урок» прошел в средней общеобразовательной школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Его провела амбассадор волонтерского движения округа Александра Роскина. Она объяснила школьникам в интерактивной форме, что добровольчество — это реальная сила, способная менять мир к лучшему, и рассказала, что каждый может внести свой вклад в создание более отзывчивого общества. Александра подчеркнула, что такая деятельность не только помогает другим, но и способствует личностному росту, развитию новых навыков и получению ценного жизненного опыта.

Акция является частью масштабной инициативы, которая охватит все образовательные учреждения округа. «Добрые уроки» будут проходить до 28 февраля, чтобы каждый школьник мог прикоснуться к миру волонтерства. Проект реализуется при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области в рамках конкурса «Регион добрых дел» национального проекта «Молодежь и дети».