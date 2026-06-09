Волонтеры провели патриотическую акцию ко Дню России в Раменском

Активисты молодежного центра подарили жителям и гостям округа ленты-триколор. Они также поздравили прохожих с наступающим государственным праздником и напомнили о важности сохранения национального единства.

Мероприятие было направлено на выражение гордости и уважения к государственным символам Родины, а также на объединение граждан вокруг общей истории и традиций большой страны.

«Наша инициатива стала ярким напоминанием о том, что чувство патриотизма живет в каждом из нас. Мероприятие объединило людей разных возрастов. Мы не просто раздали ленточки, мы напомнили людям о том, что мы все живем в единстве и доброте. Эта акция — знак уважения к нашей истории и культуре», — поделилась активистка Раменского молодежного центра Ксения Захарова.

Акция будет продолжаться на территории муниципалитета всю неделю. Такие мероприятия стали доброй традицией в преддверии одного из самых значимых государственных праздников.