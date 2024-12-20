Волонтеры провели новогоднюю программу для детей с ОВЗ в Солнечногорске

Праздничную новогоднюю программу для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Волонтеры молодежного центра «Подсолнух» подготовили различные активности: ростовые куклы, песни, танцы и аквагрим.

Юных жителей округа тепло поздравили председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, представитель «Всероссийской организации родителей детей инвалидов» в городском округе Солнечногорск Елена Мокроусова, начальник окружного управления социального развития Аветис Башикян и директор молодежного центра «Подсолнух» Владимир Царев.

«Это мероприятие стало ярким примером того, как совместными усилиями можно создать атмосферу радости и волшебства для каждого ребенка. Огромное спасибо всем, кто принял участие в организации этого замечательного события», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.