Волонтеры провели мастер-класс для детей из подмосковного онкодиспансера

Как рассказал волонтер благотворительного фонда, в занятии приняли участие и взрослые, и дети. Они создали для себя игрушки и отвлеклись от больничных будней.

«А тем, кто уже справился с этой страшной болезнью и вышел в ремиссию, волонтеры подписывают футболки и дипломы победителя, пишут самые добрые и теплые слова. Всем детям желаем скорейшего выздоровления и восстановления», — поделился волонтер.

В областном онкодиспансере дети могут пройти полный цикл лечения. Ежегодно там получают помощь около 2,5 тысячи ребят.

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