Волонтеры провели костюмированное шоу в детском онкодиспансере в Балашихе
Ко Дню знаний волонтеры благотворительного фонда устроили костюмированное шоу для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. Они вручили ребятам 60 подарков.
«Во время лечения дети никуда не выезжают, не могут посмотреть театрализованное представление, посетить цирк или развлекательный центр. Но им тоже хочется ярких впечатлений, поэтому такие мероприятия, которые устраивают наши благотворители и волонтеры, доставляют детям нескончаемые минуты радости», — поделилась заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.
Напомним, отделение детской онкологии работает в Балашихе с 1966 года. Оно стало третьим в стране и единственным в Подмосковье учреждением, где лечат детей и подростков от онкологии.
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