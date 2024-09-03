Волонтеры провели костюмированное шоу в детском онкодиспансере в Балашихе

«Во время лечения дети никуда не выезжают, не могут посмотреть театрализованное представление, посетить цирк или развлекательный центр. Но им тоже хочется ярких впечатлений, поэтому такие мероприятия, которые устраивают наши благотворители и волонтеры, доставляют детям нескончаемые минуты радости», — поделилась заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Напомним, отделение детской онкологии работает в Балашихе с 1966 года. Оно стало третьим в стране и единственным в Подмосковье учреждением, где лечат детей и подростков от онкологии.

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