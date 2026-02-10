Волонтеры провели более 10 уроков для школьников Ленинского округа

Просветительские занятия «Добрые уроки» проводят активисты движения «Волонтеры Подмосковья» с декабря 2025 года. За это время проект охватил уже несколько школ округа.

На встречах добровольцы рассказывают школьникам о своей деятельности и возможностях участия в проектах, направленных на помощь людям, защиту окружающей среды, сохранение исторической памяти и развитие территории. По словам директора муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия» Ильи Сенчурова, главная задача — вдохновить ребят на личное участие и показать, что их вклад способен менять общество к лучшему.

Уроки уже прошли в школах № 3, 5, 7, 10, 11 в Видном, а также в школе № 1 в Мисайлово. В январе было проведено семь тематических мероприятий. На следующей неделе активисты планируют провести занятие для учеников Развилковской школы.

Благодаря проекту «Добрые уроки» о волонтерстве узнали уже более 300 учащихся. Организаторы отмечают растущий интерес школьников к добровольческому движению.