Волонтеры провели акцию по раздаче георгиевских лент в Дмитрове

На Советской площади в Дмитрове накануне Дня Победы студенты и школьники из регионального движения «Волонтеры Подмосковья» раздавали горожанам георгиевские ленточки — символ исторической памяти и знак уважения к участникам Великой Отечественной войны.

Лидер «Волонтеров Подмосковья» в Дмитрове Павел Хрусталев рассказал, что эта патриотическая акция проходит во всех регионах России и более чем в 30 странах мира, а Дмитров участвует в ней с первых лет проведения.

Для Павла надеть черно-оранжевую ленту на груди — это вспомнить о своих предках, воевавших за Родину. Его прадед Дмитрий Филиппович служил в Великую Отечественную артиллеристом, был награжден медалью «За отвагу». Волонтер еще застал прадеда, но тот рассказывал о войне мало, говорил, что никому не пожелает испытать это. Артиллерист прошел всю войну, был несколько раз ранен, но каждый раз возвращался на фронт.

Прохожим на главной площади Дмитрова волонтеры не просто прикрепляли георгиевские ленточки, но и рассказывали об акции, напоминая о долге помнить своих героев и гордиться историей своей Родины.