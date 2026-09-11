Волонтеры привезли медикаменты 81-летней жительнице Подольска

В городском округе волонтеры продолжают ежедневно оказывать адресную поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. Они всегда рядом и в трудную минуту приходят на помощь.

На этот раз добровольцы Подмосковья навестили 81-летнюю Валентину Николаеву. Пенсионерке привезли медикаменты и бинты, которые необходимы ей в лечении. Волонтеры помогают всем, кто в этом нуждается — от детей до стариков. Именно поэтому адресная помощь оказывается ежедневно. В зоне внимания добровольцев — самые уязвимые категории граждан, которым требуется поддержка и забота.

«Сила нашего города — в людях, которые умеют слышать и помогать. Наши волонтеры там, где их помощь нужнее всего: они не ждут просьб, а просто приходят и делают добро», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Волонтерское движение в Подольске продолжает расширяться. Каждый новый доброволец — это еще одна пара рук, готовая помочь в трудной ситуации.