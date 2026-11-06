Волонтеры привезли корм в приют для животных в Ногинске

Но на этом добрые планы не заканчиваются: уже в следующие выходные активисты снова приедут в приют. На этот раз главная миссия — подарить животным внимание и тепло. Волонтеры погуляют с собаками, поиграют с ними и просто посидят рядом.

Сейчас в приюте Богородского округа живут более 500 животных. У каждого свой характер, своя история и свое большое сердце, полное надежды. Волонтеры верят, что совсем скоро у животных появится шанс обрести любящую семью и свой настоящий дом.

Присоединиться к активистам может каждый: привезти корм, погулять с собаками или просто рассказать о приюте в своих социальных сетях. Любой шаг важен для сохранения жизни и здоровья животных.