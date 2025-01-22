Волонтеры привели в порядок территорию у памятника воинам в Дмитрове

Памятник олицетворяет не только героизм и стойкость воинов-автомобилистов, которые с риском для жизни выполняли сложные и опасные задачи. Он служит напоминанием о том, как важно помнить и ценить тех, кто защищал Родину.

Волонтеры тщательно убрали территорию вокруг памятника, собрали опавшие листья и мусор. Они также вымыли до блеска памятные таблички, чтобы имена героев всегда оставались читаемыми и напоминали потомкам об их подвигах.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин подчеркнул, что такие акции не только способствуют поддержанию порядка и красоты в общественных местах, но и воспитывают у молодежи чувство ответственности, патриотизма и гордости за свою историю.