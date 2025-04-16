Волонтеры привели в порядок памятники героев Великой Отечественной войны в Чехове

В Чехове прошла акция «БлагоТвори» в рамках Всероссийского проекта «Походы Первых — больше, чем путешествие». Активисты «Движения Первых» облагородили территории вокруг памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Юные участники «Движения Первых» прошли по маршруту, который охватывает памятные места округа. Ребята не только узнали исторические факты о своем регионе, но и почтили память героев, павших во время Великой Отечественной войны. Волонтеры возложили цветы к могилам солдат, выражая свою благодарность и уважение к тем, кто отдал жизнь за Родину. Помимо этого, активисты провели уборку и повесили скворечники.

Такие мероприятия организуют по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Они направлены на развитие интереса к истории у детей и подростков, на формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения.