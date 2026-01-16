Волонтеры привели в порядок мемориалы на улице Кагана в Воскресенске

В преддверии Дня прорыва блокады Ленинграда специалисты и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели акцию по уборке мемориалов в Воскресенске. Работы прошли на улице Кагана, где участники очистили прилегающую территорию и памятники от снега.

Акция стала частью мероприятий, приуроченных к памятной дате. 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо вокруг Ленинграда, которое удерживалось на протяжении 872 дней. В результате был создан сухопутный коридор, позволивший наладить снабжение осажденного города.

Блокада Ленинграда остается одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелые условия, жители города продолжали работать и бороться за жизнь. Участники акции подчеркнули, что уход за мемориалами — это способ сохранить память о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда.