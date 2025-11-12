Волонтеры привели в порядок мемориал на улице Кагана в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск провели акцию по уборке мемориалов, расположенных на улице Кагана. Они подмели территорию вокруг памятников и бережно протерли монументы, проявляя внимание к деталям.

Эта инициатива вышла за рамки обычного субботника. Мероприятие провели с целью отдать дань уважения и памяти тем, кто совершил бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны.

После завершения уборки волонтеры возложили цветы к мемориалам, выражая свою благодарность и почтение к тем, кто отстоял мир и свободу.

«С каждым годом мы все дальше отходим от тех героических и трагических событий, и наша обязанность — сохранять память о них, передавая ее следующим поколениям. Только так мы сможем предотвратить повторение подобных трагедий в будущем», — отметили в молодежном центре.

