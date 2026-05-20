Волонтеры приведут в порядок территорию парка в Одинцове

Культурно-историческая акция «Наследие — Одинцовские древности» состоится 24 мая на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Сбор участников запланирован на 11:00 возле входной арки.

Инициатива реализуется при поддержке местного «Краеведческого общества». Волонтеры, добровольцы и общественные деятели установят на территории парковой зоны информационные таблички у археологических объектов: курганов, древних поселений и других исторических мест.

Участники акции прогуляются по лестному маршруту длиной в шесть километров и приведут в порядок территорию. Бонусом программы станет рассказ об археологии и достопримечательностях края, а также хорошая компания и возможность сделать полезное дело.

Рекомендуется взять с собой удобную одежду, воду, перекус и репеллент от клещей. Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно по ссылке.