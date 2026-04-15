Волонтеры приведут в порядок более 4 километров парка Лазутиной в Одинцове

В эти выходные в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове пройдет волонтерская акция «Наследие — Одинцовские древности». Цель мероприятия — привести в порядок парк к весеннему сезону и привлечь внимание к истории Одинцовского округа.

К участию приглашают всех желающих. Вместе с общественниками, сотрудниками музея и представителями администрации добровольцы займутся благоустройством парка, а также установкой информационных табличек возле исторических объектов. Среди них — курганные могильники, домовые ямы, землянки и техногенные сооружения.

Программа мероприятия продумана так, чтобы совместить практическую пользу с познавательным досугом. Участники не только помогут с монтажом табличек на местности, но и послушают лекцию об археологии Одинцовского округа — ее проведет профессиональный археолог, сотрудник местного музея. После активной работы всех ждет чаепитие с самоваром.

Организаторы набирают группу из 30 добровольцев. Помощникам предстоит помочь с переноской инструментов, оборудования, лестниц и самих табличек. Дополнительно потребуется небольшая помощь по хозяйству на чайной станции. Участникам стоит прийти в удобной одежде, подходящей для работы на улице. Рабочие перчатки будут предоставлены. Всего планируется привести в порядок более четырех километров парковой территории.