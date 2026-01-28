Волонтеры присоединились к уборке снега в Лобне

Накануне на Подмосковье обрушился мощный снегопад. В Лобне дорожные и коммунальные службы в среду продолжают работать в усиленном режиме.

Каждый вечер в рамках совещания в администрации распределяют задачи на следующие сутки. Уборку начинают ровно в 05:00 и проводят по графику, чтобы создать комфортные условия для жителей всех микрорайонов.

В первую очередь рабочие чистят главные дороги, подъезды к школам, детским садам и больницам, а также тротуары во дворах. Чтобы справиться с большими объемами снега, службы привлекают дополнительную технику и людей.

К ним активно присоединяются и сами жители, среди которых школьники и волонтеры. Они помогают расчищать территории возле учебных заведений.