Волонтеры пришли на помощь коммунальным службам в Серебряных Прудах

Третий день сильнейший снегопад не прекращался в Подмосковье, и в Серебряных Прудах волонтеры оперативно пришли на помощь коммунальным службам. Среди тех, кто взял в руки лопату, был новичок движения Егор Захаров. Несмотря на то что в ряды добровольцев он вступил чуть больше месяца назад, для него это уже не первый выезд.

Вместе с другими активистами Егор расчищал территорию у центрального Дома культуры на Первомайской улице. По его словам, выбор места не случаен — здесь постоянно бывают дети и приезжают жители, поэтому чистота и доступность парковок и подходов особенно важны.

Волонтеры не ограничились одним объектом. Они также привели в порядок памятники, расчистили детскую площадку и помогли пожилым людям — убрали снег у подъездов домов. Для команды важна каждая, даже небольшая помощь, которая делает жизнь земляков в непогоду чуть удобнее и безопаснее.