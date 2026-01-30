Волонтеры примут участие в субботнике по уборке снега в Балашихе

В городском округе Балашиха ведется масштабная работа по расчистке снега: задействованы свыше 140 единиц спецтехники, более 1140 специалистов и волонтеры. Работы проводятся на проезжих участках дорог, во дворах и у социально значимых объектов.

Проезжие части не только очищают от снега, но и обрабатывают специальными противогололедными материалами для повышения безопасности движения.

Завтра, 31 января, в 10:00 в Балашихе состоится Московский областной субботник Единой России. Организаторы приглашают всех присоединиться, чтобы совместными усилиями очистить территорию города и сделать ее чище, безопаснее и комфортнее. Необходимый инвентарь — лопаты и другое оборудование — можно получить в своей управляющей компании.

По вопросам, связанным с последствиями непогоды, обращаться на горячую линию администрации городского округа Балашиха: 8 (495) 529-11-90.