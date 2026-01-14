Сегодня 15:02 Волонтеры поздравили с Новым годом ветерана войны в Раменском 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Жительница Раменского округа Людмила Лучкина свой сотый Новый год встретила в Речицкой больнице, где проходит реабилитацию после операции. Ветерана Великой Отечественной войны навестили Дед Мороз и волонтеры.

Труженицу тыла поздравили с наступившими праздниками и вручили ей подарки. Эта встреча — лишь одна из тысяч в масштабной акции «С Новым годом, ветеран!», которую «Волонтеры Победы» провели по всей стране.

«Мы радуем героев, приходим с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкими подарками, чтобы подарить им вот то самое волшебство, воспоминания из детства, зарядить их своим настроением, своими улыбками на новый год», — рассказала волонтер Ксения Юрьева.

Добровольцы продолжат дарить свое внимание ветеранам, а также оказывать адресную помощь в течение всего года.