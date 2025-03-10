Волонтеры поздравили с 8 Марта сотрудниц и пациенток Дмитровского роддома

Праздничную акцию «Дорогая, ты права!» провели в родильном доме Дмитрова. Активисты приурочили ее к Международному женскому дню.

Организовали акцию активисты партии «Единая Россия», «Молодой гвардии» и движения «Волонтеры Подмосковья», муниципальные депутаты Александр Корнев и Роман Сунгуров. Всего участие в ней приняли более 50 человек.

Колонна с транспарантом прошла от Советской площади до Дмитровского роддома. Затем женщинам подарили цветы, открытки и воздушные шары.

Кроме того, для сотрудниц и пациенток роддома активисты «Молодой Гвардии» исполнили праздничные песни.

«8 Марта — это не только праздник весны и красоты, но и день, когда мы еще раз подчеркиваем важную роль женщин в нашей жизни. Именно женщины вдохновляют нас на новые свершения, поддерживают в трудные моменты и делают мир вокруг нас добрее и ярче», — добавил глава Дмитровского округа Иван Курданин.