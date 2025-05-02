Волонтеры посадили цветы у мемориала умершим от ран в Воскресенских госпиталях

В Воскресенске прошла Всероссийская акция «Труд Крут», посвященная празднованию Первого мая. Волонтеры из Молодежного центра «Олимпиец» привели в порядок территорию вблизи памятника умершим от ран в госпиталях города и обустроили там цветочную клумбу.

Ребятам раздали мешки для мусора, метла, лопаты, ящики для рассад. Участники акции тщательно навели порядок на территории вокруг мемориала: убрали мусор, сухие ветки, прошлогодние листья. Для клумбы волонтеры вскопали и взрыхлили землю, высадили туда цветочную рассаду и полили ее водой.

По словам члена депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов Андрея Баранова, акция, которую организовали «Волонтеры Подмосковья», — это не просто уборка, ребята проявили уважение к памяти павших героев.

«Это пример того, как молодое поколение включается в важные социальные проекты, вкладывая свои силы и время в сохранение исторического наследия. Высаженные цветы будут ежедневно напоминать жителям Воскресенска о героизме и самопожертвовании воинов, отдавших свои жизни за свободу Родины», — добавил Андрей Баранов.