Волонтеры посадили 1700 растений в подарок Богородскому краю

Дендрарий «Живая книга» является объектом культурного и природного наследия Ногинска, популярным местом отдыха горожан и уникальной образовательной площадкой для эколого-просветительской работы с молодежью. На территории состоялся масштабный субботник.

Мероприятие было организовано силами активистов Центра поддержки социальных и общественных инициатив. Волонтерский десант провел комплекс работ по благоустройству и озеленению значительной территории парка.

Во время субботника было высажено 250 саженцев хвойных деревьев ценных пород, которые составят основу новой ландшафтной композиции. Помимо этого, добровольцы сформировали новые цветочные клумбы и реконструировали альпийские горки. Для их оформления использовано более 1500 саженцев многолетних декоративных кустарников и цветущих растений, устойчивых к местным климатическим условиям.

Проведенная работа является частью долгосрочной программы по развитию дендрария как важной природно-просветительской площадки городского округа. Работы по высадке новых зеленых насаждений и восстановлению существующих посадок будут продолжены и в течение сентября.