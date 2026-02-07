Волонтеры помогут Солнечногорску справиться с последствиями снегопада

В городе Солнечногорск десятки добровольцев решили помочь городским службам в расчистке территорий социальных учреждений от снега. К акции присоединились активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеров Подмосковья» и молодежного центра «Подсолнух».

С самого раннего утра волонтеры активно работают: уже расчищены подъездные пути, дворы, детские площадки, территории нескольких школ и садов. Сейчас основное внимание уделено площадке у детского сада «Золотой ключик». В планах на день — еще несколько важных адресов.

Общее число участников инициативы приближается к сотне человек. Волонтеры планируют трудиться весь день, чтобы максимально быстро помочь городу справиться с последствиями непогоды.