Волонтеры помогут проголосовать за объекты благоустройства в Жуковском

В Жуковском началось голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Определиться с выбором помогут волонтеры. Они будут работать в общественных пространствах, парках и скверах.
Голосование проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда.» В нем могут принять участие горожане старше 14 лет. На выбор представлены четыре территории: парк культуры и отдыха на улице Пушкина, лесопарк «Треугольный сквер», сквер «Отдых» и сквер «Бронепоезд» на улице Фрунзе.
Во время проведения общегородского субботника «Волонтеры Подмосковья» работали рядом с железнодорожной станцией «Отдых» и на входе в городской парк культуры и отдыха. Они помогали жителям сделать выбор.
Голосование продлится до 12 июня 2025 года. Горожане могут поучаствовать в нем дистанционно на сайте проекта.
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