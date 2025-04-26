Волонтеры помогут проголосовать за объекты благоустройства в Воскресенске

В Воскресенске проходит всероссийское голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Неравнодушные жители приняли участие в субботнике в парке усадьбы Кривякино, а волонтеры помогли сделать выбор.

Голосование доступно на единой федеральной платформе и продлится до 12 июня 2025 года. В нем могут принять участие жители старше 14 лет.

На выбор представлены сквер у Дворца культуры «Химик», бульвар 50-летия Ленинского комсомола, сквер «Тигры на льду» в микрорайоне Новлянский, «Сквер встреч» в микрорайоне Цемгигант и Березовая роща у гимназии № 1.

«На улицах работают наши волонтеры. Они расскажут о предложенных проектах, помогут во всем разобраться и проголосовать. Приглашаю воскресенцев сделать выбор и внести вклад в развитие округа. Вместе мы сделаем Воскресенск еще красивее, а жизнь в родном городе комфортнее», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.