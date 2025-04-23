Волонтеры помогут проголосовать за объекты благоустройства в Солнечногорске

Первый инструктаж для волонтеров, которые помогут жителям принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных пространств для благоустройства, провели в Солнечногорске. В случае победы объекты округа могут преобразиться в 2026 году.

Порядка 40 волонтеров Подмосковья, «Движения Первых», молодежных центров «Подсолнух» и «Возрождение», а также молодогвардейцы будут дежурить в общественных местах, таких как Советская площадь и набережная, где они будут информировать прохожих о процессе голосования и объектах-участниках.

Во время инструктажа волонтеров ознакомили с работой приложения «Госуслуги. Волонтер», особенностями проведения голосования, эффективными методами общения и стратегиями для разрешения возможных конфликтных ситуаций.

«Волонтеры будут помогать жителям рассказывать о проекте и помогать жителям голосовать. Встретить волонтерский корпус можно на крупных проектах, мероприятиях и в парковой зоне во второй половине дня», — отметила начальник Отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Голосование проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». От Солнечногорска представлено три объекта: сквер у физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», яблоневый сад в Смирновке у дома № 7А и территория возле Спасского храма в Андреевке.

Оставить свой голос можно по ссылке до 12 июня.