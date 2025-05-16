Волонтеры помогли жителям Чехова принять участие в голосовании по благоустройству

Волонтеры муниципального округа помогают горожанам, желающим поучаствовать во всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Процесс занимает не более трех минут.

От Чехова в голосовании участвуют три объекта: «Аллея Любви» по улице Московская, «Бульвар Рябиновый» и общественное пространство в деревне Дубинино. Выбрать понравившейся вариант благоустройства можно на единой федеральной платформе. Принять участие в голосовании могут жители муниципалитета старше 14 лет.

Также можно проголосовать самостоятельно. Для этого необходимо зайти и авторизоваться на портале Госуслуг, в поисковой строке ввести «Городская среда», затем пройти по ссылке «Перейти на страницу голосования», указать муниципалитет «Чехов», выбрать объект для голосования из представленных и нажать на кнопку «Проголосовать». После этого появится надпись: «Ваш голос учтен».

Голосование продлится до 12 июня.